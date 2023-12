Si alguien le pregunta por la Navidad en la cultura judeocristiana, querido lector, tenga paciencia; y dígale de modo amable a su interlocutor que los judíos no creen en Jesucristo, o mejor dicho, no creen en el dogma central del cristianismo: Jesucristo es Dios. Los judíos no consideran que Jesucristo haya sido el hijo de Dios, sino que es simplemente un profeta más enviado por Dios. Por lo tanto, siguen aguardando la venida del mesías. La Navidad, pues, es sólo cristiana. La religión cristiana, sí, es la única religión del Libro que celebra la Navidad. El judaísmo, o mejor, la religión judía obviamente tiene otras coordenadas teológicas, culturales y sociales. ¿Qué celebran los judíos de modo paralelo al Nacimiento de Cristo? Sin entrar en la liturgia judía, que apenas conozco, y para no resultar demasiado cortante con nuestro interlocutor, le diremos a todos los interesados en vincular, a veces precipitadamente, la llamada cultura judía con la cristiana, que los judíos, de modo paralelo a las celebraciones del Nacimiento de Dios, festejan el Janucá, que no tiene ninguna relación con los acontecimientos de la Biblia, sino con una serie de sucesos que ocurrieron tiempo después y que se encuentran registrados en Talmud (Texto central del Judaísmo).