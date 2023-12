La buena voluntad, la mutación moral frustrada

Muchos creen que la expresión "buena voluntad" se debe principalmente a Kant, pero no es así. Ciertamente la utilizó en varias de sus reflexiones sobre la razón práctica y las costumbres, parte esencial de la razón humana pero no la única. Pero la aserción ya existía, al menos, desde los romanos. Hay quien la sitúa en la vieja Grecia oculta bajo el significado de eunoia, de traducción oscura, u otras palabras. No cabe duda sin embargo de que la expresión latina bonae voluntatis se refiere inequívocamente a la buena voluntad.

La unión bonae voluntatis fue muy utilizada por el cristianismo doctrinal (San Agustin, San Bernardo, San Francisco, Santo Tomás de Aquino), por dar sólo unos ejemplos, pero cuando la "buena voluntad" irrumpió de manera directa en las diferentes lenguas del Occidente actual y en los primeros sentimientos generales de la nueva religión cristiana, fue gracias al Evangelio de Lucas, cuando se tradujo de este modo su narración del nacimiento de Jesús de Nazareth: