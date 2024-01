Un clásico en el discurso de Milei: Adam Smith

Quien tenga el buen gusto de escuchar y ver los vídeos de Milei antes y después de llegar a la Presidencia de Argentina, observará con entusiasmo la coherencia del discurso de este gran tribuno de la política hispanoamericana. También percibirá con nitidez que conoce muy bien no sólo la Escuela Austriaca de economía, sino también la Escuela de Chicago; se diría que la idea clave de Hayek, a saber, la abolición del mercado constituiría un camino hacia la servidumbre de la humanidad, complementada por la teoría monetarista, cuyo eje central es considerar la inflación sólo y exclusivamente como un fenómeno monetario, no tienen secretos para Milei. He ahí los centros del pensamiento crítico de Milei contra el intervencionismo, casi siempre totalitario, de la la obra de Keynes. Además, Milei lo explica tan bien y lo hace todo tan accesible para el común de los mortales que nadie negará su sabiduría. Esto no es palabrería de papagayo hispanoamericano. Es sabiduría, a veces contante y sonante, o sea matemática. Sí, Milei es antes matemático, sobre todo estadístico, que economista. Nadie, pues, podrá acusarle de que se dedica a la economía por que fracasó en el campo de las matemáticas.