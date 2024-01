España y dos comas decisivas en el discurso del Rey Valiente

No hay libros en español que contengan en su título "Rey valiente". Hay quien consideró a Alfonso XIII un "rey patriota" interpretando como intento de evitar una guerra civil su salida de España en 1931 a pesar de la victoria de los monárquicos en las elecciones municipales. Ha habido "príncipes valientes" musulmanes y cristianos. Ahí tienen, por ejemplo, La Historia del muy valiente y esforçado cavallero Clamades, hijo de Marcaditas, rey de Castilla y de la linda Clarmonda, hija del rey de Toscana. Pero de un Rey valiente nada.

No tiene por qué extrañar a nadie. Cuando uno es príncipe, sobre todo, si es príncipe heredero, tiene que vivir en la medida de lo posible, incluso valientemente, porque cuando acceda a la Corona, ya no habrá nada que hacer sino servir al destino. Y ese futuro casi predeterminado sólo exige cumplimiento del deber con ligeras variantes. Es decir, al Rey no se le exige valentía sino fidelidad a su misión. Pero hay veces que ser fiel a la Corona exige valentía. No ocurre muchas veces, pero en nuestro caso sí.