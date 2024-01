Llamadle terrorista: terrorista Ternera

He leído a algunos comentaristas de la entrevista de Jordi Évole al etarra Josu Ternera que los que criticamos su emisión en el Festival de San Sebastián somos una jauría (Antonio Lucas en El Mundo) que debemos disculparnos ante el presentador catalán (Alberto Olmos en El Confidencial). Lucas confunde la censura con la defensa de la dignidad de la esfera pública: que yo sepa nadie pidió la prohibición del documental, sino que no se usase un atril público como el Festival de San Sebastián para su legitimación. En cuanto a pedir perdón a Évole como dice Olmos, veremos si en realidad nos equivocamos al plantear que con su historial no era el comunicador catalán el más indicado para entrevistar al terrorista etarra.

Fotografiados por Paco Amate, tanto Évole como el terrorista aparecen en una penumbra favorecedora. Los insertos de planos bucólicos a través de ventanas bañadas por la luz del ocaso ayudan a provocar una sensación de intimidad. Esta romantización del marco televisivo ya la realizaba Évole en su encuentro con Otegi, entre prados verdes y caseríos que huelen a chimenea antigua. A pesar de que la marca de la casa de Évole es su tono fiscalizador, entre sarcástico y chulo, en la estela de su personaje del Follonero, aquí ha desaparecido totalmente. Tras Macarena Olona, Évole mandó barrer el estudio. Tras Josu Ternera un cartel nos informa de que ETA es la única banda terrorista en la historia que ha cumplido su aviso de que no volvería a matar. Todavía no está claro si debemos pedirle perdón, pero Ternera y compañía sí que deberían darle las gracias por el cumplido.