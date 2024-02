Ludwig von Mises y Javier Milei contra la mentalidad anticapitalista

Un tratado extraordinario de teoría económica, titulado La teoría del dinero y el crédito1, escrito por Ludwig von Mises, influyó de modo decisivo en la formación económica de Milei. Más tarde, esta obra fue convertida en una pieza fundamental para desmontar la Teoría general del empleo, el interés y el dinero2, de Keynes, un texto económico fundamental, no exento de ideología, de todas las teorías intervencionistas del siglo pasado y el nuestro. Milei cuestiona, según sus palabras, los pobres argumentos de Keynes sobre "el mercado del dinero y destrucción de la teoría del capital" gracias a Mises, quien demostró con brillantez que la moneda es una mercancía que sirve como medio general de intercambio y, por ende, su utilización penetra en todo el sistema económico. Asunto capital al que Keynes no prestó la atención debida, dicho sea sin acritud, si es que no lo desatendió por completo.3

Mas no es la obra teórica de Mises, por relevante que sea para su crítica a Keynes, la que mayor influencia ha ejercido sobre la faceta divulgadora de Milei, defensor incansable de sus ideas económicas en la plaza pública y en sus conferencias académicas. Creo que tanto o más que sus teorías sobre el dinero y el crédito fue el espíritu combativo, el aliento moral y el estilo de pensamiento de Mises, lo que ha calado en Milei. El estilo distendido a la hora de hablar de economía es común a Mises y Milei. El argentino se toma siempre muy en serio el humor de Mises, especialmente cuando el austriaco interpelaba a sus alumnos para que hicieran preguntas sobre ciencia económica sin importarles sus pocos conocimientos: "No teman", escribe Rothbard en Lo esencial de Ludwig von Mises, "cualquier disparate que pudieran llegar a decir, ya habrá habido algún economista que lo haya dicho a lo largo de la historía."4 Si Mises les decía a sus alumnos no teman, hablen y pregunten, Milei no ha tenido que recurrir a esa estrategia, porque los platós de televisión, donde él ha hablado incansablemente de economía, estaban llenos de personajes estúpidos con preguntas ridículas y disparatadas sobre el saber económico.