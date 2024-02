La zurdopatía y el desvarío de la zurdocracia

Hay que comenzar aclarando que para nada y de ningún modo nos referimos en este artículo a los zurdos naturales que usan la mano izquierda para actividades que la mayoría de la población humana realiza con la mano derecha. Los zurdos son un fenotipo minoritario de la especie presente en todas partes en un porcentaje que se sitúa en torno al 10-15 por ciento y no es un rasgo esencial aunque se sigue estudiando la aportación específica de sus propias características.

Leonardo da Vinci fue zurdo, como Mozart, Einstein y Rafa Nadal (sólo en el tenis). Otros muchos genios son y fueron diestros. Para dejarlo sólo en las raquetas, Federer y Djokovic son diestros. Hipótesis, conjeturas, supersticiones y alusiones maliciosas o despectivas a los zurdos naturales, que las ha habido a lo largo de la historia, no tienen cabida en estas líneas.

Aquí nos referimos a los "zurdos" de forma metafórica puesto que aludimos a los ciudadanos que se autoconsideran de "izquierdas": los componentes de la zurdosfera. No es nada original. Es la manera habitual que tiene Javier Milei de referirse a las izquierdas y se ha puesto de moda aunque la expresión no es sólo propia de Argentina. Para el nuevo presidente liberal, los "zurdos" usan el Estado para amedrentar, perseguir y arrinconar a los que no piensan como ellos y, de paso, arruinar a todo el mundo desde la prosperidad propia. Véase el leninismo, como ejemplo de la zurdocracia real.