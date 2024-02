La progresfera

En un mundo cada vez más polarizado o eres un facha o un progre. Dado que son los progres los que dominan los medios de comunicación de masas, de Hollywood a Silicon Valley pasando por la mayor parte de los periódicos que deciden los temas globales de conversación, ser facha es fácil: basta con no ser progre. Pero, entonces, ¿qué es ser progre?

Dar una definición es casi imposible porque el progre es como la mujer según el duque de Mantua en Rigoletto. Lo más fácil es describirlo (como él se ve): el progre es guapo pero estudiadamente descuidado; sensible hasta las lágrimas en los emotivos discursos de los Goya; solidario aunque sin dar ni un euro que para eso están el Estado y los impuestos; inteligente y culto, va a obras de teatro aunque Ana Belén sea la intérprete, pero jamás a las corridas de toros ni que toree José Tomás; generoso en el reparto de las subvenciones a sindicatos y ONGs de su cuerda ideológica; bondadoso hasta el indulto y la amnistía a golpistas y terroristas; y, sobre todo, empático sin que ello le impida sentir un odio infinito hacia los fachas (como hemos dicho, cualquiera que no cumpla lo anterior). Sin duda, le ha venido a la cabeza inmediatamente un político español que es el epítome de todo lo anterior, tan guapo como bondadoso, tan generoso como solidario, tan sensible como empático. Y, encima, resiliente.