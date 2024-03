Ayn Rand y la rebelión del amor propio

La gente ha perdido la afición a la lectura. Algo parecido pasa con el cine, especialmente con buen cine, ese que se parece tanto a la gran literatura. Los jóvenes y sus profesores universitarios se conforman con cuatro tópicos para despachar los libros y las películas. Es como si nunca hubieran leído. Ni tuvieran intención de hacerlo. No han aprendido nada en los libros. No quieren leer y ver de verdad. No creen que haya expectativas de placer en la lectura. Menos aún leerán para perfeccionar sus vidas.

Y, sin embargo, hay millones de seres humanos que persisten en la lectura de libros y ven películas en una sala de proyecciones sólo por disfrutar y aprender. Millones de seres humanos no dejan de asociar la vida, los sucesos de sus vidas cotidianas, a la literatura y viceversa, intentan imitar la ficción literaria para comprender sus vidas. Tratan de hacer un mundo más habitable para todos. Esos millones de lectores y espectadores nos enseñan que no puede vivirse con dignidad sin literatura y sin cine. En EE.UU, después de la Biblia, el libro que más ha influido en las vidas de sus lectores, según una antigua encuesta del New York Times, es La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Hoy esa novela de más de mil páginas (la última edición en español, editorial Deusto, con traducción de Domingo García, tiene 1226 páginas), ventas superiores a los 30 millones de ejemplares, ocupa un puesto muy alto de ventas en Amazon.