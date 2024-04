¡Feliz cumpleaños, Immanuel Kant!

Del gran número de textos fundamentales que se pueden leer en un curso sobre Filosofía (República de Platón, Meditaciones de Descartes, Anticristo de Nietzsche, Summa de Santo Tomás, etc.) creo que hay uno que estaría en todas las listas: ¿Qué es la Ilustración? de Immanuel Kant. En todas las listas de países que sean sociedades abiertas, democráticas y liberales, claro está, porque en aquellos países donde impere el poder injusto, arbitrario o simplemente antiliberal, las pocas páginas del texto del filósofo alemán pasarán al primer lugar en su lista negra de obras que hay que prohibir, ocultar y, en última instancia, quemar. Kant era la persona más calmada del mundo, pero su filosofía tiene un punto de radical, revolucionaria y, por qué no decirlo, luciferina. El lema de Satán, Non serviam (No serviré), tiene un aire de familia con el de Kant, Sapere aude (Ten el coraje de pensar por ti mismo).

Es por esta razón que en su novela El maestro y Margarita, el escritor ruso Mijaíl Bulgákov sitúe a Kant en el infierno desayunando todos los días con su Satánica Majestad Lucifer. ¿Qué podrían tener en común el Príncipe de las Tinieblas con el Filósofo de las Luces? Hay que tener en cuenta el contexto de Kant, la Alemania dominada por Federico II, un rey con pretensiones culturales y talante tolerante, pero que, al fin y al cabo, era un monarca absoluto. Su apodo, el Grande, no era por casualidad y estaba a la par de Carlos III en España y Catalina la también Grande en Rusia. Bajo su apariencia de apocado y cerebral profesor de provincias latía un corazón indomable y ardiente que solo se permitió un día un ligero retraso en su paseo matinal que aprovechaban los ciudadanos de Königsberg para poner en hora sus relojes: se había enterado del estallido de la Revolución Francesa.