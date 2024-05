Ley de Defensa del Sanchismo

No se puede entender a Pedro Sánchez sin comprender que en cierto imaginario izquierdista, la actual monarquía constitucional va a ser siempre un régimen ilegítimo. No se puede entender al PSOE sin asumir que su objetivo táctico es cambiar el gobierno cuando no está en el poder, pero que su fin estratégico consiste en cambiar de régimen. No se puede saber qué es lo que pretenden hacer en su alianza el PSOE, Bildu, los golpistas catalanistas… si no se intuye que su proyecto de futuro consiste en una vuelta al pasado, concretamente a la Segunda República en su versión más radical, la que naufragó en la pinza entre anarquistas, comunistas, socialistas y nacionalistas al estilo de Largo Caballero y Companys.

Hace justamente dos años, Pedro Sánchez articuló negro sobre blanco su asalto al Estado de Derecho, la democracia constitucional y esta república coronada que es la heredera legítima de la república liberal que trajeron Ortega, Unamuno, Melquiades Álvarez, Lorca y Clara Campoamor, pero que quisieron transformar en una república socialista al estilo soviético: