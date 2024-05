¿Pueden los científicos creer en Dios?

"Pregunta. ¿Ciencia y Dios son incompatibles?". La obsesión en El País con Dios es digna de estudio. En cuanto se topan con un científico no solo le preguntan por Dios, venga o no a cuento, sino que el titular se lo dedican a lo que haya dicho sobre teología. Que es como si en una entrevista a un jugador de fútbol el titular fuese sobre cuál es su película favorita. Por ejemplo, con el descubridor del primer exoplaneta titularon: "No hay sitio para Dios en el universo". Parafraseando a Hamlet, podríamos responder a Michael Mayor, el físico laureado con el Nobel por los exoplanetas, que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que han sido soñadas en su Física.

Respecto a la pregunta inicial, la neuróloga Carmen Estrada respondió, con esa contundencia que solo da la ignorancia pseudoilustrada combinada con la fe del carbonero, que "no pueden coexistir. Hay científicos que dicen que son creyentes, pero o no son creyentes o no son científicos". Con lo que de un plumazo elimina de la ecuación científica al 90 % de los Premios Nobel que eran creyentes en Dios en algún u otro sentido (véase la investigación de Baruch Aba Shalev de 2003 La religión de los premios Nobel). De los creyentes religiosos (teístas) a los creyentes filosóficos (deístas). En realidad, hay muchos más creyentes en el ateísmo entre los Nobeles de Literatura que entre los de Física. Lo que, como veremos, tiene su lógica porque es en Física donde se enfrenta la pregunta onto-teológica suprema: ¿por qué hay ser y no más bien nada?