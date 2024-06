De Octavio Paz a Joaquín Xirau: Amor y mundo

La llama doble es el título de un libro dedicado al amor. Fue escrito a finales del siglo veinte por Octavio Paz. Su tesario es largo y bello, a veces sencillo de aprehender por el afecto y discutible siempre para la razón, pero no renuncia a repasar al final de la obra su tesis fundamental. Esa vuelta sobre lo escrito es tan filosófica como poética. Exacta. La estética del pensamiento nunca es un drama en la escritura filosófica de Paz, sino una forma de ser natural. Sencillo. "El amor, como todas las grandes creaciones del hombre, es doble: es la suprema ventura y la desdicha suprema". La filosofía del amor, de Octavio Paz, está al alcance de la mano de cualquier lector. Es filosofía de verdad. Todos pueden entenderla. Es una obra excelsa. Artística.

Creo que La llama doble cumple con rigor la definición de obra de arte de Heidegger: es síntesis, compendio y despliegue de otros muchos libros, entre los que se encuentra algunos imprescindibles de la filosofía española de nuestro tiempo. Los de Unamuno le enseñaron a Paz con delectación poética que la palabra pasión significa sufrimiento y, por extensión, designa también al sentimiento amoroso (ya viejo, Unamuno decía: "no siento nada cuando rozo las piernas de mi mujer pero me duelen las mías si a ella le duelen las suyas") ( Octavio Paz, OC, v.10, 347). También los Estudios sobre el amor, de Ortega y Gasset, son un punto de referencia para el premiado con el Nobel de Literatura a la hora de mostrar que "el gran ausente de la revuelta erótica de este fin de siglo ha sido el amor." (Ibidem, 308). Pero, si dejo aparte la extraordinaria obra del francés Denis de Rougemont: Amor y Occidente, me parece que uno de los soportes clave del texto de Paz es un extraordinario libro de Joaquín Xirau: Amor y mundo.