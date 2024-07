Tres "amnistiados ejemplares" del caso ERE, I: Manuel Chaves 

Hay quien cree que el escándalo de los ERE ha terminado con la decisión del Tribunal Constitucional de "amnistiar" a sus responsables condenados. Pero esta decisión, que desautoriza al poder judicial en su totalidad, hace que el escándalo de los ERE en 2024 sea más intenso y políticamente insoportable. De hecho, como he dicho hace unos días, no sólo no ha terminado, sino que acaba de empezar de nuevo.

En realidad, repito, "para salvar de sus condenas a la plana mayor del PSOE andaluz, de la Junta y del PSOE nacional, el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que dar un golpe de Estado judicial que ha impuesto un nuevo Tribunal, el Desconstitucional, sobre el Tribunal Supremo, órgano superior y único de las decisiones judiciales, anulando las sentencias sucesivas de todas las instancias que estorban al Gobierno, desde el golpismo catalán a los ERE".

¿Cómo se puede "cancelar" que lo que debería haber sido una convocatoria legal de subvenciones ordinarias y extraordinarias en igualdad de condiciones para todos los empresarios y trabajadores andaluces para afrontar una crisis económica se transformara en una distribución arbitraria de un "fondo de reptiles" descontrolado deliberadamente?