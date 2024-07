José Gaos, el filósofo de filósofos

La proyectada película sobre la obra y vida del filósofo Manuel García Morente (1886-1942), que me monté la semana pasada en esta sección del periódico, quedaría coja si no tratáramos, aunque solo sea someramente, su relación con José Gaos (1900-1969), alumno distinguido de todos los que estudiaron en la mítica Facultad de Filosofía y Letras de Madrid de los años veinte y treinta del siglo pasado. Creo que también quedaría descolorida, casi sin vida, la figura del segundo si no nos tomamos en serio sus vínculos filosóficos y vitales con el filósofo converso. El asunto podría resolverse con un par de pinceladas cortas, brochazos que recuerden vagamente las pinturas más negras de Goya, acompañadas del siguiente texto: nada empañó el vínculo entre el maestro y el discípulo. Falso. Eso es recurso de malos profesores de filosofía. El año 1936, como para otros millones de españoles, marcó una fractura grave de uno de los bienes más preciados del ser humano: la amistad. Bastarían, sí, un par de exabruptos escatológicos, escritos al modo de Quevedo, para resumir esa relación. El discípulo traicionó al maestro. Cuesta aceptarlo.