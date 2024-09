La inmigración tomada en serio

44 minutos y 40,3 kilómetros separan Ceuta y Tetuán. Los minutos sin contar con las colas en la frontera, en las que tranquilamente te puedes tragar cinco horas de bocinazos, perros olfateando tus asientos a la búsqueda de alijos de droga y/o dinero y una mezcla entre cansancio y altanería por parte de la policía. A los ceutíes a veces se les escapa que están en Europa, y espiritualmente lo están aunque en tierra africana.

Porque más allá de los minutos y los kilómetros, lo que separa a Ceuta y Tetuán es una distancia civilizatoria. Un paseo por la antigua ciudad española, en la que Mariano Bertuchi es mucho más conocido que en su Granada natal, y salta a la vista que los marroquíes están secuestrados por una triple casta, la política, la religiosa y la comercial. Y eso que seguramente es el más adelantado de los países islámicos. El palacio real, uno de tantos, del multimillonario Mohamed VI, flanquea un mercado laberíntico de gentes pobres y humildes, plagado de mezquitas de las que salen, tras los preceptivos cinco rezos diarios, muchos hombres y pocas mujeres. Estas, casi siempre veladas de los pies a la coronilla, trabajan poco, solo las más humildes, porque se prefiere que estén en la casa que en la calle. Por eso entran a hurtadillas y por puertas secundarias en las mezquitas, donde las estabulan en el más apartado lugar. El regateo en los comercios queda en manos de hombres que con la mejor de sus sonrisas falsas tratan de engañarte en precio y calidad. A los turistas del exotismo impostado les divierte el tira y afloja —ofrecer un tercio para terminar pagando la mitad— pero es una práctica que crea inseguridad, desconfianza y, por tanto, hace disminuir el flujo comercial. En suma, un país cuyas castas políticas, religiosas y económicas ejercen unas prácticas que discriminan a la mitad de la población por el hecho de ser mujeres, esquilma a los más vulnerables bajo la coartada religiosa e implanta una política comercial basada en la picaresca. Una receta para no salir jamás del subdesarrollo político, religioso y económico. Es en este contexto de falta de perspectivas económicas, sumisión religiosa e irrelevancia política que hay que contemplar el asalto de magrebíes a las fronteras europeas, teniendo en cuenta que los que vengan no son tablas rasas, sino hombres y (algunas) mujeres a los que han obligado a vivir como siervos una casta extractiva y a la que hay que reconvertir en ciudadanos democráticos. La dificultad de la tarea se muestra en que no lo hemos conseguido con gran parte de los propios españoles después de cincuenta años de democracia.