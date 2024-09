La dictadura progresista del Grupo de Puebla

Lo más preocupante de la reciente andanada socialista en España contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y la separación de poderes es que no es un fenómeno aislado dentro del panorama internacional. Pedro Sánchez no es más que uno de tantos dignatarios de izquierda y de derecha que tratan de tapar la boca a los críticos. Sin embargo, es tal el prestigio del concepto liberal del derecho de decir y escribir lo que uno considera justo y correcto, así como de criticar a los que ejercen el poder, que los socialistas, de Joe Biden a Maduro, de los sátrapas cubanos a los tiranazuelos nicaragüenses, no se atreven a hacerlo directamente, como hacían Lenin y Fidel Castro, sino que tienen que inventarse fórmulas subrepticias para legitimar la liquidación del espíritu recogido en la Primera enmienda a la Constitución norteamericana que siempre es bueno recordar, pero todavía más en un momento en el que un expresidente español, que se autodenomina "progresista", ejerce de asesor áulico de un dictador hispanoamericano, al que venden como "popular":