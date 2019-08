Santiago Navajas - Los hombres que inventaron el feminismo: Jesús de Nazaret

Stuart Mill escribió sobre la relación entre feminismo y cristianismo:

Esa igualdad esencial entre hombres y mujeres, que el cristianismo incorpora, tuvo su primera formulación en el terreno religioso –no en la teoría (como vimos, fue cosa de Platón), ni en la representación artística (ya que fue Sófocles)– en el ejemplo práctico de Jesús de Nazaret en su trato con las mujeres.

Hay mucho debate sobre si cabe aplicar a Jesús el calificativo de feminista. Antonio Piñero sostiene que no en su libro Jesús y las mujeres. Pheme Perkins, en Jesús como maestro, que sí. Hay que tener en consideración el contexto fuertemente misógino de la actuación y predicación de Jesús, por lo que su conducta significó sin duda una relajación de las rígidas reglas que discriminaban y subordinaban a las mujeres. Piñero sostiene que algunos de los relatos que describen a Jesús como favorable al reconocimiento moral y social de las mujeres fueron formulaciones muy a posteriori, que no se pueden usar para comprender al Jesús histórico. Pero ello no importa por lo que respecta a la hora de la influencia ideológica la distinción entre el Jesús real y el Jesús mítico, ya que no afecta a la conformación de unos valores y una tradición. Mientras que en el caso de Platón su teoría feminista no tuvo influencia en los siglos ulteriores, y solo muy matizadamente en la actualidad, el ejemplo de Jesús favoreciendo a las mujeres y dándoles un trato de igualdad, dentro de los cánones de la época, sí que puede llevar a revolucionar la jerarquía masculino-femenino dentro de las diversas religiones cristianas y sus correspondientes instituciones de poder.