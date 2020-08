Mascarillas por la Patria

Unos grillados se manifiestan en contra de las mascarillas porque "este virus no existe" o "hay una gran campaña de terrorismo mediático en todo el mundo para crear miedo en la sociedad". No hay que olvidar que otros grillados también se posicionaron fieramente contra el uso generalizado de las mascarillas hace unos meses. A la cabeza, el surfero del coronavirus, Fernando Simón. A su vera, el Gobierno socialista en pleno, periodistas como Mamen Mendizábal y organizaciones científicas como el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Ya advertimos cómo los científicos, sobre todo cuando actúan a nivel institucional, suelen alinearse más bien con las necesidades del poder político que con las exigencias de la verdad pura y dura. Ignorando olímpicamente a Simón, Mendizábal y el CGCOM, me compré la primera mascarilla a finales de febrero. En esas fechas el Gobierno de Pedro Sánchez estaba más ocupado preparando la manifestación de grilladas pseudofeministas del 8-M que de la pandemia que se nos venía encima.