A estas alturas, cuando no han pasado muchos días del anuncio de Trump de que la elegida para ocupar el puesto vacante en el Tribunal Supremo estadounidense por Ruth Bader Ginsburg es Amy Coney Barret, es imposible no saber que ACB es una ultra. Más aún: mega ultra.

Ultraconservadora. Ultracatólica. Ultramadre. Supermegaultra. La ultra entre los ultras.

¿Necesitan pruebas? Aquí tienen algunas:

Amy Coney Barret es católica y vive su fe en un grupo de la Renovación Carismática llamado People of Praise. Además, intenta actuar de acuerdo con sus creencias, algo inadmisible. Está bien proclamarse católico, al estilo Biden, para luego negar con tu comportamiento lo que afirma la Iglesia Católica. Al fin y al cabo, católico debe de ser una etiqueta que te permite ganar votos y alardear de que te preocupas por tu prójimo, pero para el progresismo hegemónico debe quedarse ahí. Pretender que es algo más, algo con impacto en tu vida y en tus decisiones, es muy ultra. Como le espetó la demócrata Dianne Feinstein en 2017, “el dogma vive con fuerza en ti” (“The dogma lives loudly within you”, del que ya hay camisetas disponibles), probando con sus palabras que con aún mayor fuerza viven el prejuicio y el sectarismo en los demócratas de hoy en día (sí, ya lo sabemos, líderes pentecostales negros han firmado una carta en la que afirman: “Como cristianos negros, no nos quedaremos en silencio mientras nuestra hermana en la fe es perseguida por el crimen político de sus creencias”, pero estos no cuentan: los únicos negros que representan a la comunidad afroamericana son los de Black Lives Matter).