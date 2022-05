EEUU: los demócratas quieren desencadenar un BLM abortista para volver a incendiar el país

¡La que se ha montado con la filtración de la sentencia del Supremo norteamericano que derogaría Roe vs. Wade! Viendo la reacción de algunos, la niña del exorcista parece una profesora de yoga a su lado. ¡Es el fin del mundo! Nos advierten, con ojos desorbitados, que quieren acabar con el "derecho reproductivo" (aunque, tratándose del aborto, ¿no sería mejor llamarle "antirreproductivo"?), mientras Pelosi y Schumer lo califican de abominación y llaman a la insurgencia desde sus mansiones. En un lejano e irrelevante eco, nuestra inefable Carmen Calvo nos larga que "una mayoría de hombres, 6 de 9, y que no pueden abortar porque no tienen útero, decidirán sobre cómo no podrán abortar las mujeres en EEUU. De esto es de lo que habla el #Feminismo", olvidando que la sentencia que abrió las puertas al aborto en 1973 fue aprobada no por seis sino por nueve hombres, que tampoco podían abortar porque no tenían útero. ¡9 de 9 y ni una sola mujer! De esto, el feminismo no dice ni mú.