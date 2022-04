Ketanji Brown Jackson: la juez 'ignorante'

Los demócratas no quieren arriesgarse a que el magistrado del Supremo Stephen Breyer, que ya tiene 83 años, se muera en un futuro, bajo presidencia republicana. Demasiado riesgo, así que le han animado a dimitir ahora para así darle la oportunidad a Biden de, al menos, no alterar el equilibrio de fuerzas en el Tribunal Supremo. La elegida por Joe Biden para ocupar el asiento de Breyer, y tal y como ya anunció, es una jueza negra de 51 años, Ketanji Brown Jackson, que confirma que los demócratas están abonados a las políticas de la identidad y al neorracismo woke, ése que ha tirado por la borda aquello de Martin Luther King de ser ciegos al color de la piel y recupera el juicio previo basado en la raza.

Jackson cumple con los requisitos formales que se esperan de un juez del Tribunal Supremo: ha sido jueza de un tribunal de distrito y de un tribunal de apelación, ha sido vicepresidenta de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, ha trabajado para el juez Stephen Breyer, a quien previsiblemente sustituirá, y es antigua alumna de Harvard. Además, los demócratas controlan ambas Cámaras (parece que no por mucho tiempo), por lo que el paso de Jackson por los interrogatorios a que son sometidos los candidatos al Supremo no prometía grandes titulares. Más allá de sus credenciales, Jackson no genera enormes expectativas (no argumenta con brillantez y es de una rigidez ideológica notable), pero lo cierto es que las audiencias nos dejan la imagen de una candidata incluso menos brillante de lo esperado aunque, eso sí, muy disciplinada, alguien que te asegura que no va a salirse nunca del guión que le van a dictar los activistas woke, muy politizada y con tendencia a hacer declaraciones desconcertantes que son carne de titulares.