Un personaje como Trump, que ha marcado la reciente política norteamericana (y aún la marca: no hay más que ver la prensa, donde sigue acaparando atención), es muy difícil de sustituir. Entre otras cosas porque cualquiera que aspire a liderar el Partido Republicano va a ser comparado hasta el cansancio con él.

Pero la vida sigue y son muchos los que intentan descubrir a la gran esperanza blanca capaz de encarnar ese trumpismo sin Trump que tantos anhelan, ese trumpismo capaz de conectar con el americano medio, los trabajadores blue-collar, y, al mismo tiempo, capaz también de rascar mucho voto entre las minorías tradicionalmente cautivas del Partido Demócrata. Un trumpismo sin Trump capaz de movilizar a los tuyos pero que no funcione de poderosísimo galvanizador de tus contrarios. Claro que para eso se necesita que Trump quiera dar un paso al lado. Su vuelta a los escenarios y sus baños de masas han confirmado que no está del todo amortizado y que sigue levantando pasiones. Sean Hannity le hizo el otro día la pregunta del millón: ¿ha decidido ya si se presentará a las presidenciales de 2024? Y él respondió: "Sí, ya lo he decidido"; pero no aclaró el sentido de su decisión...