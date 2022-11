Malversar el Derecho y la Democracia como método

Malversar no es una acción que se tenga que referir exclusivamente al dinero público. Puede expresar el uso indebido de bienes y/o caudales públicos. Cierto es que el caudal, los caudales, entrañan riqueza, pero no toda riqueza alude necesariamente al dinero, público o no. Lo mismo se dice de los bienes. Por ello, malversar es, en general, un comportamiento inmoral consistente en usar inapropiadamente algo valioso y común. ¿Y qué bien público lo es más que la propia nación, su Constitución democrática y su Estado de Derecho consecuente?

Se está suponiendo, erróneamente en mi opinión, que lo de estos días es una singularidad política que está obligando al presidente del Gobierno a la modificación de algunos artículos del Código Penal para lograr que sus socios separatistas aprueben los Presupuestos para 2023. No es así. Es el desprecio de las izquierdas por la democracia como forma estable de convivencia y acuerdo lo que motiva que las malversaciones del Derecho y de la democracia sean sucesivas, crecientes y dañinas para el régimen constitucional de 1978.