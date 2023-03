Leer por libre a José Vasconcelos

Me dicen que escriba sobre el placer de la lectura. Y obedezco al instante. Repito y recreo mi experiencia lectora. Leo por libre e insisto: es imposible una genuina educación, una verdadera paideia, sin lectura. Más todavía, no hay educación sin el placer de la lectura. ¿Qué cosa sea el placer de la lectura? Es algo que no puede definirse sin haber pasado previamente por su experiencia. Quien no haya experimentado alguna vez en su vida el sacrificio, la brutalidad, que supone tener que abandonar o suspender la lectura de un libro cuando más estamos metidos en él, nunca sabrá qué es el placer de la lectura. Es una experiencia común a todos los seres genuinamente humanos ese tipo de felicidad que, alguna vez en nuestras vidas, hemos sentido ante la lectura de un texto. Este placer es grandioso, un sueño casi inalcanzable dice Gabriel Zaid: "Mi sueño es desmesurado. Tener todo el tiempo del mundo para leer sin que me interrumpan".