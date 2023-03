Exhumación de actos y textos antifranquistas de Gonzalo Queipo de Llano: para una antología

La recentísima moción de censura ha vuelto a regurgitar la Guerra Civil en la figura de Largo Caballero, como alguien que la provocó. No hace tanto, se reavivó la figura de Gonzalo Queipo de Llano con motivo de su exhumación de la Basílica de la Macarena de Sevilla. Parece que estamos condenados a no superar la tragedia que sufrimos hace 87 años, casi un siglo. En el caso del "general del Sur", muchos lo acusan de asesino despiadado, altanero y desafiante[i], pero muy pocos saben realmente quién fue y cuáles fueron sus relaciones con Franco. Vaya una muestra.

Puede leerse en El último virrey, de Manuel Barrios: "Enemigo del dictador Primo de Rivera (desde 1926); enemigo de Alfonso XIII (pero no de la monarquía, dijo en 1950); enemigo de la República (pero no en un principio, que conspiró para instaurarla); enemigo de Franco (al que aceptó pero al que despreciaba)". O sea.

En el mismo libro: "Conquistada Sevilla para el 28 de julio, en pleno disfrute de su Virreinato, la idea obsesiva será la Laureada (de San Fernando) que cree merecer. Tan ardorosa es esta pasión que le supondrá, en un envite último al rencor del Caudillo Franco, el destierro y, quizá con el destierro, la muerte: ‘Yo no me Ia otorgué (escribe al Centinela de Occidente) cuando, siendo jefe autónomo del Ejército del Sur, podía hacerlo. No sé si todos habrán hecho lo mismo que yo’".