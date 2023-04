Sobre 'Gárgoris y Habidis', de Fernando Sánchez Dragó

Sánchez Dragó escribió una historia imaginativa de España en el siglo veinte. Se llama Gárgoris y Habidis, una vieja leyenda de los tartessos, que ya había sido tratada científicamente por José Manuel Pérez-Prendes, profesor de Historia del Derecho, a comienzos de los setenta del siglo pasado. Quizá en ese librito de Pérez-Prendes, publicado en Granada, hallara Sánchez Dragó el estro final para escribir su ensayo que funde "armoniosamente" ciencia e investigación con creación y arte. Pero poco importa el estímulo, y sí el resultado de una largo estudio sobre los orígenes y destinos de un país mítico, auténtico, España.

El Gárgoris y Habidis de Sánchez Dragó es una obra que mestiza la realidad y la fábula, el cielo y el infierno, los buenos y los malos. Un libro singular, sí, sobre la mítica España. Mestizo llamamos al género grande del Ensayo. Sí, es una obra entre la historia política y la historia de la literatura, entre una historia de mitos y otra de acontecimientos más o menos reales. Y, sin embargo, no es una historia inventada. Falsa. Sánchez Dragó busca, como hiciera en el pasado Américo Castro, una "realidad no fabulosa de la historia de los españoles". He aquí una obra curiosa y singular de historietas siempre mezcladas, aunque surgidas de los pechos de la realidad, porque nadie mejor que el autor nos repite varias veces que es imposible fabular desde el vacío: "Esta convicción, que consuela al mitólogo y asusta al historiador, subyace en cada página de mi libro. Creo, en consecuencia, que los documentos mencionados, ridículos e inútiles a la luz de la monomanía academicista (so capa de rigor científico) hoy tan en boga, llevan incrustados muchos elementos de una verdad conocida por la razón, olvidada por el espíritu, rechazada por la conciencia e impuesta por la oscura memoria colectiva. Dicho de otro modo: esos textos están llenos de pistas. Tantas, que cuesta trabajo atribuirlas a una involuntaria jugarreta del subconsciente y hasta se llega a pensar en algo así como quintacolumnistas, gentes —los famosos iniciados— capaces de susurrar antiguas certidumbres en el oído de los cagatintas".