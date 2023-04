La guerra del futuro vista por un general español

Solemos decir algunos envejecidos que, cuando éramos jóvenes, éramos idiotas, estúpidos. Incluso gilipollas. Ciertísimo. Cuando yo era joven, conocía muy poco del ser y la muerte, de la realidad y el deseo, del aquí y del allá, de la historia y de mi biografía, casi vacía entonces, del mundo como espacio y representación. No sabía nada. Sin embargo, por razones que merecen un libro, creía firmemente que poseía el don de la verdad infusa, que mi inteligencia podía desvelar el corazón de las cosas a partir de cuatro libros mal leídos y que, naturalmente, tal tesoro era de mi propiedad exclusiva e infalible.

Por aquel entonces, unas de las convicciones que más firmemente creí cierta es que quienes hacen la guerra son los malvados y que los buenos salvajes civiles no la quieren ni la practicarían aunque pudiesen. En consecuencia, ejércitos, ¿para qué? Así lo prediqué en una reunión familiar donde había algunos militares atónitos y lo defendí con pasión del neófito hasta el final. No sabía entonces que el tiempo es una dimensión de la realidad, también de la personal, y que el caudal de experiencias y conocimientos me llevaría a admitir no tanto después que estaba totalmente equivocado.