Wagner: otro episodio de una guerra larga

Hay tres cosas que los gobernantes y la opinión pública occidentales ven como normales en política, y que no lo son en absoluto: la transparencia, la previsibilidad y la prontitud. En relación con la diplomacia y la estrategia, esto se traduce entre nosotros en tres actitudes bien claras. Por un lado estamos acostumbrados a poseer, a tiempo y abundantemente, información de lo que ocurre, de ser capaces de exigirla a nuestros gobernantes, y de exigir responsabilidades cuando no la poseemos; estamos también acostumbrados a la estabilidad de las instituciones y de la cultura de la clase política, a prever su comportamiento y a ser capaces de dibujar de antemano lo que va a suceder o creemos que debe suceder. Por fin, las sociedades occidentales, carentes cada vez más de conciencia histórica, viven instaladas en el presente, olvidan pronto el pasado: somos cortoplacistas, lo que equivale a decir que no tenemos paciencia y queremos saberlo o solucionarlo todo ya y ahora.