Rafael Tomero Alarcón y el exilio de María Zambrano

Un suceso personal me obliga a seguir escribiendo sobre el exilio de María Zambrano. Es una sorpresa absoluta. Todo un hallazgo absolutamente inesperado. Tiene que ver con un libro. Mientras revisaba viejas carpetas llenas de papeles, me encuentro con una de color rojo que creía haber perdido en uno de mis traslados de domicilio. Al verla me ha dado un vuelco el corazón. He recordado la sonrisa bondadosa de quien me la entregó. Su rostro conformaba la esencia de un ser auténtico, bueno e inteligente. La cara es, definitivamente, el espejo del alma. Un verano le encomendé a mi hijo mayor para que guiará sus pasos por Washington. Era su lugar de residencia habitual en Estados Unidos. Se hicieron grandes amigos. Toda mi familia guarda los mejores recuerdos de sus visitas a nuestra casa. Nada más llegar a Madrid se plantaba en casa como los ángeles. Se presentaba de improviso y, naturalmente, sin avisar. Había llegado nuestro ángel risueño. En su compañía, como él decía de nosotros, "el sol amanecía". Era uno más de la familia. Le enseñó a leer Antonio Machado y era uno de los niños que acompañaba a Manuel Muñoz Martínez, Director General de Seguridad en la Segunda República, a cruzar a Francia por la frontera de La Junquera, en enero del año 1939.