Nada ocurre por azar

El principal objetivo durante la transición española fue acabar con el mito del eslogan Spain is different. No queríamos ser diferentes, ni los bichos raros de Europa, queríamos ser como los franceses o italianos, demócratas, con derechos, con películas eróticas y libres. En definitiva: ciudadanos europeos.

Ante la incapacidad histórica demostrada para transitar por este camino con nuestros propios recursos, el paraguas internacional, la certificación de calidad democrática otorgada por las naciones libres nos aseguraría que no nos desviaríamos del camino tan ansiado por una inmensa mayoría, y por eso es tan crítico nuestro posicionamiento internacional.

Ante este empuje colectivo, entramos por voluntad popular en la OTAN, e incluso un español, socialista, fue su Secretario General, algo impensable hoy en día. Tuvimos vicepresidentes de la Comisión Europea de gran peso como Loyola de Palacio, Joaquín Almunia y ahora Josep Borrell. Años después incluso hicimos una transición pacífica a un gobierno de centro derecha, a los que una buena parte de la izquierda asociaba, todavía hoy, con el franquismo. En todos estos años de vértigo participamos en misiones militares como el Golfo, Bosnia o Kosovo, y nos mantuvimos codo con codo con nuestros aliados que nos respetaban y nos trataban de igual a igual.