Somos el país 145

España se ha convertido en el país 145 del mundo en reconocer el Estado Árabe Palestino, algo que todavía no ha hecho Hamás, que niega su existencia por las implicaciones que tiene sobre el reconocimiento de Israel. El presidente del Gobierno en su anuncio personal —de hecho, podría ya prescindir del Consejo de ministros—, invocó los acuerdos de Oslo que reconocían la solución de dos Estados. Aquella fórmula estuvo cerca de conseguirse, según ha narrado el ex primer ministro Ehud Barak, pero fracasó por no sé qué restos arqueológicos potenciales, aunque admitía la cesión del 95% de los territorios palestinos y soberanía palestina en zonas de Jerusalén Este. Más allá de todo eso, el intento de Barak, Arafat y Clinton en Camp David en el año 2000 se topó con la negativa de los palestinos y con la espiral de violencia generada por los radicales de cada lado. Ariel Sharon y Netanyahu, que nunca creyeron en este acuerdo, optaron por dinamitarlo con más colonos judíos en Jerusalén Este y con actos de provocación que solo buscaban una respuesta violenta. La Franja de Gaza alejada del poder de Ramala, y con el apoyo de Irán, se puso en manos de Hamás con el único objetivo de destruir Israel o morir en el intento.