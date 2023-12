La dignidad de la sociedad civil contra el sistema de partidos políticos

No recordaré de dónde venimos, aunque la ciencia histórica me merece el mayor de los respetos intelectuales, sino dónde estamos. Esto no es una democracia sino una cleptocracia, porque los partidos políticos han hecho del robo a la sociedad civil, a la sufrida sociedad española, su principal seña de identidad. Los partidos políticos roban, roban y roban sin limitación alguna. Están corrompidos por todas partes. La rapiña a gran escala es su especialidad. Empiezan hurtando la capacidad del ciudadano para controlarlos y terminan haciendo lo contrario de lo que les habían prometido. El partido del presidente del Gobierno es un paradigma universal de ese saqueo a la ciudadanía. No está sólo. Los partidos políticos han impedido sistemáticamente el control por parte de los ciudadanos de las finanzas públicas y de la honradez de sus dirigentes. ¿Quién conoce al diputado por el que ha votado? ¿quién lo ha puesto en una lista? ¿quién lo controla? Los políticos profesionales españoles son una banda de indocumentados sin otro oficio ni beneficio que ocupar el espacio público-político en favor de sus propios intereses personales.