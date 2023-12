2024, año III de guerra en Ucrania

Los acontecimientos del día a día, y sobre todo la guerra en Gaza, parecen habernos apartado el foco sobre el conflicto militar más importante del mundo desde 1945, tanto por situarse en Europa como por involucrar a las grandes potencias militares y económicas del globo y por las alianzas creadas alrededor de estos dos contendientes.

El resumen que podemos hacer del último año es muy sencillo: llevamos casi quince meses anclados en las mismas líneas, fortificadas para una defensa permanente por Rusia, que lanza esporádicos ataques sin mayor profundidad para desgastar a los ucranianos e impedir sus avances. El balance es bastante equilibrado, Rusia ya no busca avanzar más en territorio ucraniano sino afianzar las posiciones para una partición del país. Ucrania no ha conseguido ningún avance significativo en los últimos doce meses y no parece que lo vaya a conseguir en los próximos.