Por un movimiento nacional que salve la democracia española de 1978

Se llegó a decir en Estados Unidos durante y después de la guerra fría que si Europa había tenido su teatro del absurdo y su filosofía para el absurdo (existencialismo) tras la pavorosa II Guerra Mundial, Estados Unidos había recuperado el liderazgo de la insensatez con una política del absurdo para la que la patria era algo despreciable y podrido mientras se consumían drogas multiplicando la delincuencia, se oponía el amor a la guerra (menos mal que fue después del nazismo) o se declaraba derecho todo lo que fuese deseable, por minorías o mayorías sin más, y, cómo no, siempre libre de deberes. Enredaban, claro, los servicios secretos de la URSS, durmientes o despiertos, y otros varios fácilmente reconocibles.

Pero no podía sospecharse que España iba a liderar el absurdo del futuro de manos de un prófugo de la justicia y un presidente del gobierno que, para mantenerse en el cargo tras perder unas elecciones, se convierte en verdugo vocacional y voluntario de toda una nación histórica con una res hispánica de gran densidad extendida por todo el mundo. Su número estelar, obedeciendo las órdenes de un golpista que no pudo ser condenado como otros por haberse fugado de la justicia española, no es sólo una desvergüenza, que lo es.