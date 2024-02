La destrucción creadora de Schumpeter y Milei

El empresario es para Milei una figura fundamental para el desarrollo económico y tecnológico de una sociedad libre y abierta. Acaso su función moral sea tan relevante como la económica, porque el empresario no sólo esta obligado a ganar más y más dinero, o sea a crear riqueza, sino que debe invertir una parte importante de sus beneficios en combatir intelectualmente a quienes tratan de destruir su principal objetivo. "Hacer dinero", como sugiere Milei siempre que tiene ocasión, no es suficiente. Es menester dar un paso más. El emprendedor debe incluir una parte de su inversión en extender y profundizar los ideales de la libertad, si no lo hace, reitera Milei, a largo plazo las tendencias reguladoras socialistas acabarán destruyendo todo. Dicho en términos abstractos, si Estado y Mercado son categorías inseparables en las sociedades capitalistas desarrolladas, es menester reconocer que gracias al esfuerzo de los empresarios, de los genuinos empresarios, el contenido de racionalidad de esas instituciones son aún viables en el mundo entero.