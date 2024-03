Es el título de uno de los libros más importantes de finales de los ochenta para entender el proceso de vaciamiento del espíritu crítico del pensamiento occidental. Fue escrito por Allan Bloom (1939-1992), filósofo norteamericano de origen judío, y alcanzó un gran éxito en EE.UU, cuando se publicó en 1986. Fue traducido al español en 1989. Hoy, en 2024, apenas nadie habla de esta obra y, por supuesto, jamás fue estudiada con seriedad en los centros académicos de España. Es casi imposible conseguir un ejemplar de este libro. Pareciera que se lo ha tragado la tierra. Es una prueba de la verdad del diagnóstico de Bloom: la educación universitaria está en bancarrota. No existe. Estudiantes y profesores se mueven en el ámbito de las sombras. La falsedad y la inautenticidad dominan la Universidad. Sin embargo, como dice el ilustre prologuista de esta obra y gran amigo del autor, "Bloom no es ni un desmitificador ni un satírico, y su concepción de la seriedad lo lleva mucho más allá de las posiciones académicas. Él no se dirige exclusivamente a los profesores. Éstos son bien recibidos si quieren escucharlo (…), pero él se sitúa en una comunidad más amplia, invocando a Sócrates, Platón, Maquiavelo, Rousseau y Kant con más frecuencia que a nuestros contemporáneos". (El cierre de la mente moderna, 9).