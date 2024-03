La economía y las bicicletas

La economía, y en particular la política económica, resulta a menudo una ciencia árida. Nunca acabamos de entender su funcionamiento, lo que nos conduce a pensar que no sirve para nada o, peor aún, que sirve para todo. Todo el mundo cree tener la solución de los problemas económicos, pero no hay una sola receta que haya funcionado siempre y en toda circunstancia, así que debemos concluir que la economía es una cirugía de precisión que en cada momento exige de diferentes acciones y medicamentos.

Esto podría explicarse con ecuaciones y curvas, pero muy poca gente lo entendería, así que permítanme la metáfora.

Imaginemos que un país es un pelotón ciclista que debe acometer una etapa con tres picos de primera y un final en una larga pendiente cuesta abajo y que en el último pico solo pueden pasar los ciclistas uno a uno por la afluencia de público.