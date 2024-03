La faena apoteósica de José Luis Ábalos, el hijo de "Carbonerito"

Aclaremos enseguida que no, que Ábalos hijo no es torero. Aunque su padre fue don Heliodoro Ábalos, el "torero rojo", nacido en Carboneras de Guadazaón (Cuenca), José Luis, el exministro, ex secretario de Organización del PSOE y ahora exdiputado, aunque sólo del Grupo Parlamentario Socialista, no heredó su afición de novillero de provincias que vio truncada su carrera por la Guerra Civil.

No sintió la llamada de los ruedos, pero sabe de toros y se le ha visto en la barrera de alguna de nuestras plazas importantes. Eso sí, en faenas políticas, que es el terreno donde ve venir mejor al toro, sí que es un maestro. Precisamente en estos días está enfrascado en la mayor faena de su vida, por pasiva y por activa.

Por pasiva, porque le han hecho una faena. En 2021, cuando le arrancaron la coleta en el gobierno y en el PSOE y ahora, cuando parece que lo quieren apuntillar sin anestesia ante la vista de todo el respetable y el no tan respetable. Como saben, faena, además de su significado taurino, tiene otro que expresa la acción por la cual alguien perjudica a otro. Si justamente o no, es harina de otro costal. A él se la han hecho, aunque de aliño y con prisa por matar.