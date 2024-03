El sionismo ambivalente de Joe Biden

"No creo que haya que ser judío para ser sionista, y yo soy sionista" – Joseph R. Biden Jr., 18 de octubre de 2023.

La frase fue pronunciada por el presidente norteamericano durante una reunión con el gabinete israelí en ocasión de su visita de solidaridad con el estado judío tras la masacre perpetrada por el movimiento terrorista palestino Hamás el 7 de octubre pasado. Fue el primer presidente de Estados Unidos en viajar a Israel durante una guerra. En un discurso público ese mismo día, Biden declaró: "Vengo a Israel con un solo mensaje: no están solos. Ustedes no están solos. Mientras Estados Unidos permanezca en pie (y así será por siempre) no dejaremos que ustedes estén solos", tildó a Hamás de haber desatado "pura maldad sobre el mundo" y proclamó: