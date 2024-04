De las grandes manifestaciones de la AVT al cinismo de Sánchez

Patxi López, el portavoz de Sánchez, en la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 21 de abril, ha dicho que el PSOE sabe "de dónde viene Bildu y no es para estar orgullosos". Eso es tanto como decir que Bildu procede de ETA, o mejor dicho, es ETA. El PSOE copia el argumento del PP para criticar la estrecha alianza del Gobierno con los herederos de ETA. Todo el mundo sabe que eso es una estrategia electoral del PSOE, durante la campaña electoral, porque al día siguiente de las elecciones se profundizará la estrecha relación entre Bildu y el Gobierno. El PSOE no sólo le ha regalado la alcaldía de Pamplona, sino que no ha dejado pasar ocasión para blanquear el pasado criminal y terrorista de Otegui, concediéndole llevar la iniciativa de muchas leyes aprobadas por el Gobierno. O sea, cuando se cierren los colegios electorales el día 21 de abril, todo volverá a ser lo que era: las relaciones entre Bildu y el Gobierno se harán más fuertes y profundas. El cinismo socialista no es nuevo. Tiene su origen en el año 2004, cuando tres días después el atentado del 11-M, Zapatero llegó al poder y comenzó el rescate y blanqueo de ETA.