¿Para qué ha servido la guerra en Gaza?

Las guerras tienen causas, detonantes, desarrollos y, al final, la victoria o la derrota. Si la guerra acaba sin ningún bando victorioso, eso significa que o bien la guerra no tenía sentido o bien no se ha terminado.

De las causas ya se ha hablado mucho y del atroz ataque perpetrado por Hamás, la autoridad militar y política de la franja de Gaza en octubre pasado como detonante, también. De la legitimidad de Israel para defenderse de los continuos ataques y de intervenir militarmente en Gaza, más allá de quienes tienen posicionamiento políticos muy significados, creo que no hay duda.

Pero las guerras hay que evaluarlas en términos de cuál era la misión, ¿a qué ha enviado sus tropas a Gaza Netanyahu? Si la respuesta era eliminar la capacidad de combate de Hamás, o, digamos en plata, destruirlo físicamente, por lo que sabemos, todavía quedan batallones en activo, más los que suponemos que se han marchado para continuar su guerra en el futuro, así que a pesar de todo el destrozo, Hamás continuará existiendo y en un años de reclutamiento habrá recompuesto sus fuerzas. Voluntarios y apoyos no le van a faltar. Si era recuperar a los rehenes vivos, tampoco se ha conseguido el objetivo. Si era hacer una demostración de fuerza que atemorizase tanto al enemigo que nunca volviera a atacar, tampoco parece que se haya conseguido. Es decir, no se ha conseguido nada positivo a futuro, salvo que el objetivo fuera la satisfacción personal por el castigo infringido, que al final parece que es el único resultado obtenido, y no es para vanagloriarse.