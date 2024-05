Julián Marías o la verdad de la España inteligible

Julián Marías fue un filósofo. Uno de los más grandes del siglo XX. Garci le debe a su Historia de la Filosofía ser uno de los directores de cine más culto de Europa. Vivió en la verdad y fue el filósofo de la verdad. Marías nunca mintió. Fue la honestidad personificada. Y, sin embargo, sobre él se han vertido todo tipo de mentiras, tropelías y engaños. Recuerdo siempre con pesar una calumnia que escuché a comienzos del segundo lustro de los años noventa del siglo pasado. Charlábamos sobre lo divino y lo humano un grupo de profesores en un amplio patio, entre la Facultad de Humanidades y la de Derecho de la Universidad de Almería, yo cité a Marías y, de repente, uno de mis acompañantes me cortó diciendo: Julián Marías es un fascista. La grosera calumnia salió de los labios de Virgilio Zapatero. Me quedé desconcertado. Lo miré y lo insulté. Eres un idiota, creó que fue mi respuesta a su calumnia. Pasados los años, y después de seguir leyendo y releyendo a Marías, me parece que mi respuesta al excura y exministro de Felipe González se quedó corta.