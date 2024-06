Un canon de la filosofía española

Estoy atascado en un trabajillo y no sé cómo salir del asunto. Tengo muchas intuiciones, algunas experiencias sobre el tema elegido, pero a la hora de la verdad me vengo abajo. Estoy cada vez más perdido. Recurrí a los amigos. Consulté la cosa con Pedro y, aparte de darme una extraordinaria bibliografía, me sugirió un par de ideas extraordinarias. Después hablé con Jeremías y Jorge, dos buenos amigos y filósofos de raza, sobre cómo construir un mínimo canon para hacerse cargo de la filosofía del siglo XX español. Y, finalmente, pedí auxilio a otros dos amigos y excelentes escritores. Están haciéndome una selección de libros bellos y filosóficos de siglo pasado, o sea, libros de genuina filosofía y no rollos mazorrales incomprensibles para cualquier ciudadano medio.

Espero los listados de libros filosóficos como agua de mayo. Sospecho que mi selección sería mala, imprecisa y precaria, entre otros motivos, porque ellos escriben mucho mejor que yo. Aunque me lo propusiera, jamás alcanzaría a escribir versos como los de Miguel y novelas como las de Alfredo; ademá, son dos grandes ensayistas, se parecen mucho a los buenos actores de teatro: el ensayo es para ellos tanto un medio, un entrenamiento constante, para conseguir una representación genial el día del estreno, como un fin en sí mismo, pues que sin el ensayo y la preparación técnica constante raramente se consigue algo bueno. Mientras llega la ayuda, también yo trato de hacer mi selección, pero al poco renuncio y trato de buscar excusas para no llevar a cabo semejante tarea. Me siento abrumado con los numerosos y buenos libros que hay sobre la cosa.