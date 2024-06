Los Tribunales Populares del Ministerio de la Verdad: ¿distopia aterradora o futuro próximo?

El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presentó, el pasado 31 de mayo de 2024, la Proposición de Ley Orgánica sobre reforma del sistema de acceso a la carrera judicial que busca —según confiesa su Exposición de Motivos— dar un "prisma no puramente jurídico, sino social y humano" a la actividad jurisdiccional de nuestras juezas y nuestros jueces.

Un "prisma social y humano" sospechoso

Pues bien, conociendo la procedencia de la Proposición de Ley Orgánica y el contexto gubernamental en el que se formula, de inmediato nos preguntamos si ese hermoso "prisma no puramente jurídico, sino social y humano" es el que se busca para que los nuevos jueces archiven las causas por delitos de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos (incluidos los fondos europeos) y de terrorismo que tienen incoados en la actualidad los poderosos líderes progresistas o independentistas o sus familiares íntimos (esposas honestas y profesionales, hermanos dramáticos y sobresalientes por partida múltiple, etc., etc.).