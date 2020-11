Mihail Sebastián y el sionismo

Diarios (1935-1944) es el libro más aclamado de Mihail Sebastián. Es un dietario de los convulsos años treinta y la guerra y transcurre en la Rumanía natal del autor. En España fue publicado por Destino, dice la web de Amazon que en marzo de 2003. El libro venía de triunfar en Francia y los Estados Unidos, y fue un éxito de ventas y crítica también aquí. Yo escribí sobre él en la revista Jot Down, en un artículo que aún hoy me parece especialmente logrado.

Casi una década después de que se publicara aquella reseña he leído otro de los libros memorialísticos de Sebastián, la novela autobiográfica en forma de diario Desde hace dos mil años. Quizá por retratar la realidad a través de la ficción, este libro publicado por primera vez en 1931 no ha tenido el mismo impacto internacional que su diario. Y, sin embargo, a mí me ha gustado todavía más que el diario.

Al no haber de ceñirse estrictamente a la realidad, que incluso en tiempos de guerra es la mayor parte del tiempo prosaica, el narrador en primera persona en Desde hace dos mil años expone su testimonio de una forma más condensada. Así, sus reflexiones y vivencias, que son en gran medida las del autor, arrojan un haz más potente y concentrado de luz sobre los asuntos que importan al escritor.