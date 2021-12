Hace unos días empecé a leer el libro de Cayetana. Me quedan menos de treinta páginas para acabarlo. Como ha dicho ella misma, es mucho más que el ajuste de cuentas con Casado y Teodoro que presentan los medios. Si hubiera de definirlo en una palabra, elegiría festín. Un festín de claridad, inteligencia y jugosas anécdotas aderezado con una escritura tersa de milagrosa constancia.

Por empezar con lo malo, me ha atragantado a ratos la tendencia al name dropping, de la que no tiene toda la culpa Cayetana. ¿Cómo contar si no la fascinante e inverosímil historia personal y familiar que tanto resquemor provoca en sus haters? Tampoco me ha gustado su apego a las categorías duales (ilustración-identidad, moderno-reaccionario). Considero que le hacen ser injusta con figuras como Trump, que tanto ha hecho por las metas concretas que defiende Cayetana. A mi modo de ver, algunos de sus diagnósticos deforman la realidad para que encaje en una visión del mundo demasiado esquemática por excesivamente deudora de conceptos abstractos.

¿Quieres leer el artículo completo? Y de paso navegar sin publicidad HAZTE SOCIO INICIA SESIÓN SI YA ERES SOCIO