Marcel Gascón Barberá Ayaan Hirsi Ali, contra el nuevo tribalismo

"No podemos volver atrás, apostar por la división de la sociedad en las nuevas entidades tribales posmodernas". Seguir a @MarcelGascon

2020-03-12 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

: Uncaught Error: Call to a member function url() on null in /data/site/comun/plantillas/node.tpl.php:12 Stack trace: #0 /data/site/comun/plantillas/opinion.tpl.php(100): show_node(NULL, Object(Webpage), 975) #1 /data/site/externos/club/c.php(48): include('/data/site/comu...') #2 {main} thrown inon line