A la izquierda se le acaba la pista

La democracia de economía de mercado no ha sido para la izquierda más que una cómoda pista de despegue hacia una realidad utópicamente justa que finalmente valga la pena. Durante décadas, los partidos, los intelectuales y en general todos los movimientos y sectores sociales identificados con lo que conocemos por progresismo han ido sembrando en el debate público una serie de ideas incompatibles con el orden liberal del que disfrutamos. Sus frutos emergen ahora con sus inevitables consecuencias para la prosperidad y la convivencia de todos.



Hace tres años, cuando vivía en la Venezuela chavista, me di cuenta de que las creencias que guiaron la gestión de Chávez y siguen hoy orientando la de Maduro eran exactamente las mismas que se han impuesto a través de las escuelas, las universidades y los medios en la sociedad española. Creencias que parten invariablemente de esta premisa: toda riqueza o desempeño exitoso no es resultado del trabajo, la inteligencia o la audacia, sino del latrocinio, el privilegio de cuna y el atropello contra el pobre.