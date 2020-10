¿Es la pandemia una oportunidad para España?

La pandemia de coronavirus ha supuesto una debacle para España desde todos los puntos de vista. En la cuestión sanitaria, estamos entre los países del mundo con peores números. En términos proporcionales, nadie o casi nadie ha tenido que enterrar por el covid a tantos muertos como nosotros. Tras salir de la primera ola con las estadísticas más dramáticas de Europa, seguimos en lo más alto de las listas de muertes y nuevos casos del continente. Moncloa lo atribuye a un extraño ensañamiento del virus con los españoles. Pero todos los estudios serios realizados coinciden en situar al de España entre los Gobiernos que peor han gestionado la crisis.

Las cosas no están mejor en lo económico. Acaba de decir el FMI que España es la única gran economía que no levanta cabeza, y la recuperación en V que predecía Calviño se está quedando en una L por culpa del Gobierno. De un Gobierno que sigue apretando las tuercas a quien crea riqueza en vez de aparcar su revanchismo ideológico y reducir trabas para propiciar inversiones y que los empresarios no cierren.